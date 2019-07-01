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МЧС: обнаружен источник дыма в аэропорту Рощино

Происшествия, 14:10 31 июля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Загорание жировых отложений в вытяжке кафе на втором этаже аэропорта Рощино вызвало задымление в 12 часов 20 минут 31 июля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

В течение часа 32 пожарных искали источник стойкого запаха дыма, который распространился по всему зданию воздушной гавани. 700 пассажиров и 50 человек персонала в это время находились на улице. В 13 часов 20 минут аэропорт начал работать в штатном режиме. Пассажиры смогли вернуться в зал только после того, как спасатели выявили источник задымления.

Анжела Лебедева

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# аэропорт Рощино , ГУ МЧС России по Тюменской области , задымление

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