Сладковский "Темп" встретится с "Сибирью" из Сорокино

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Сладковская футбольная команда 11 августа сыграет с "Сибирью" из Сорокинского района. "Темп" вышел на вторую строчку турнирной таблицы в чемпионате Тюменской области второй лиги зоны "Восток", сообщает администрация Сладковского района.

27 июля сладковский "Темп" одержал уверенную победу в гостевом поединке над соперниками из с. Бердюжье. К середине второго тайма гости вели в счете 3:0 и полностью контролировали ход встречи.

Дубль в матче оформил Сергей Медведев, еще один гол на свой счет записал Евгений Вороновский. До конца поединка хозяева поля все же сумели отыграть один мяч. Итоговый результат – 3:1.

Ранее "Темп" проводил домашнюю встречу с командой "Спринт" из Викуловского района. Матч завершился результативной ничьей – 5:5. За последние два тура сладковская команда набрала 4 очка, что позволило ей выйти на второе место в турнирной таблице.