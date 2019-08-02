  • 2 августа 20192.08.2019пятница
  • USD63,8340
    EUR70,4727
  • В Тюмени 16..18 С 7 м/с ветер южный

Сладковский "Темп" встретится с "Сибирью" из Сорокино

Спорт, 08:51 02 августа 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Сладковская футбольная команда 11 августа сыграет с "Сибирью" из Сорокинского района. "Темп" вышел на вторую строчку турнирной таблицы в чемпионате Тюменской области второй лиги зоны "Восток", сообщает администрация Сладковского района.

27 июля сладковский "Темп" одержал уверенную победу в гостевом поединке над соперниками из с. Бердюжье. К середине второго тайма гости вели в счете 3:0 и полностью контролировали ход встречи.

Дубль в матче оформил Сергей Медведев, еще один гол на свой счет записал Евгений Вороновский. До конца поединка хозяева поля все же сумели отыграть один мяч. Итоговый результат – 3:1.

Ранее "Темп" проводил домашнюю встречу с командой "Спринт" из Викуловского района. Матч завершился результативной ничьей – 5:5. За последние два тура сладковская команда набрала 4 очка, что позволило ей выйти на второе место в турнирной таблице.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Сладковский район , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:51 02.08.2019Сладковский "Темп" встретится с "Сибирью" из Сорокино
08:29 02.08.2019Чемпионат по болотному футболу пройдет в Сладково
14:47 01.08.2019ВХЛ утвердила обновленный календарь игр
10:35 01.08.2019Полузащитник Андре Шюррле будет играть за "Спартак"