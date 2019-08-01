Минеральное питание растений обсудили в Заводоуковске

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Минеральное питание растений, защиту культур от сорной растительности, болезней и вредителей обсудили в Заводоуковском городском округе во время объезда демонстрационных опытных участков, сообщает администрация муниципалитета.

На заводоуковских полях побывали представители компаний: BAYER, ООО "Планта", Группа компаний "ТОТЕМ" и гости из Новосибирской, Курганской области, Алтайского края, Ялуторовского, Тюменского, Ишимского, Упоровского, Исетского и других районов Тюменской области.

Делегация посетила демонстрационные опытные участки в хозяйствах семеноводческого направления: ЗАО "Озерки", "Флагман", "Центральное". Было представлено первичное семеноводство гороха и пшеницы, система питания растений, селекция зерновых и зернобобовых культур, рапса на полях.