В Сургутском районе пожарные спасли из горящего дома трех человек

| Фото: из архива МЧС по ХМАО-Югре | Фото: из архива МЧС по ХМАО-Югре

Трех человек спасли пожарные из горящего дома в городском поселении Федоровский Сургутского района ночью 1 августа. В тушении участвовали 28 спасателей, сообщает МЧС по ХМАО-Югре

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт дежурного в 30 часа 4 минуты. На ликвидацию пожара были направлены семь спецмашин и 28 человек личного состава.

Спасены три человека. В 3 часа 18 минут пожар был локализован, еще через несколько минут ликвидировано открытое горение. Причину возгорания устанавливают.