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ВХЛ утвердила обновленный календарь игр

Спорт, 14:47 01 августа 2019

www.hcrubin.ru | Фото: www.hcrubin.ru

Высшая хоккейная лига, в которой выступает тюменский "Рубин", утвердила новый вариант календаря на следующий сезон. Изменения внесены с включением в ВХЛ ХК "Ростов" и "КРС-Пекин", сообщает пресс-служба тюменского хоккейного клуба.

"Рубин" вошел в один дивизион с ангарским "Ермаком", новокузнецким "Металлургом", "Номадом" из Нур-Султана, карагандинской "Сарыаркой", "Соколом" из Красноярска, усть-каменогорским "Торпедо" и "Югрой" из Ханты-Мансийска.

Тюменцы, как и остальные участники чемпионата, сыграют по 54 встречи.

Сезон для "Рубина" начнется 5 сентября в Караганде противостоянием с "Сарыаркой" в рамках матча-открытия соревнований. Через два дня тюменцы встретятся в Нур-Султане с "Номадом". 9 сентября они сойдутся в Усть-Каменогорске с "Торпедо". Затем 12 сентября "Рубин" сыграет в Новокузнецке с "Металлургом".

Первый домашний поединок тюменцы проведут 17 сентября с "Молотом-Прикамьем" из Перми. Регулярный чемпионат для подопечных Звягина завершится 18 февраля на родном льду поединком с "Сарыаркой".

По восемь лучших команд из каждой конференции получат право выступить в розыгрыше "Кубка Владимира Петрова" по системе плей-офф. Все серии будут проводиться до четырех побед одной из команд.

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# ВХЛ , Рубин , хоккей

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