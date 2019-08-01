Более четырнадцати тысяч заявлений от абитуриентов поступило в ТИУ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Более 14 тысяч заявлений подали абитуриенты в опорный вуз. Это общая цифра по всем формам обучения и уровням подготовки, сообщает пресс-служба ТИУ.

В лидерах по количеству поданных заявлений направления с наибольшим количеством бюджетных мест: "Строительство" (более 1 тысячи заявлений), "Нефтегазовое дело" (около 1 тысячи), "Техносферная безопасность" (более 600 заявлений).

50 человек зачислено в ТИУ по целевому направлению. Студенты целевого набора в новом учебном году будут обучаться по направлениям "Нефтегазовое дело", "Информатика и вычислительная техника", "Теплоэнергетика и электротехника", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Химическая технология", "Техносферная безопасность", "Прикладная геология", "Стандартизация и метрология" и другое.

Напоминаем, что приказы о зачислении для льготников и целевиков уже есть на сайте ТИУ.