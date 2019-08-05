Новый маршрут "В гости к рыбакам земли "Тасу` Яса" открыли на Ямале

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Познакомиться с бытом и укладом жизни коренных жителей позволит новое туристическое направление "В гости к рыбакам земли "Тасуʼ Яса". В 2018 году разработанный на Ямале проект получил грант Тюменской областной Думы, сообщает ИА "Север-Пресс".

Несмотря на промышленное освоение территорий автономного округа, ненцы сохранили традиционные виды хозяйственной деятельности: оленеводство, рыболовство, охотничий промысел. Именно в Тазовском районе выпасается самое большое в мире стадо домашнего северного оленя, которое насчитывает более 235 тыс. голов.

В природно-этнографическом парке-музее под открытым небом "Тибей Сале" уже установили чум, где туристы смогут познакомиться с историей поселения и отведать национальные блюда: ямальскую строганину, малосол и суп "Я".

Местные жители помогут им освоить навыки рыбной ловли и осмотреть окрестности богатой дарами тундры. Также на территории парка можно изготовить национальные сувениры, обработать рыбью кожу и выделать шкурку. При желании, обещают экскурсоводы, в деревне можно остаться и на ночлег.

Сейчас в "Тибей Сале" стоит несколько домов, в которых живут люди, в основном пенсионеры, которые занимаются рыбной ловлей, сбором ягод и грибов.