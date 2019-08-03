Предупреждение массовой гибели пчел обсудили аграрии Тюменского района

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Вопрос безопасности жизни пчел обсудили представители администрации и сельхозпроизводители с пчеловодами Тюменского района.

Случаи массовой гибели пчел зафиксированы в Абатском районе, Заводоуковском городском округе, отметил заместитель главы района, начальник управления АПК Виталий Беспалов. В Тюменском районе все благополучно, констатировали участники совещания, но необходимо построить дальнейшую работу так, чтобы не допустить гибели пчел.

Современное растениеводство невозможно без использования пестицидов и других химических веществ, которые помогают получить хороший урожай, бороться с болезнями и вредителями. Важно правильно использовать "химию", которая и является источники гибели насекомых, отметили специалисты.

"Нельзя забывать о мерах безопасности, - напомнил главный государственный ветеринарный инспектор Иван Куковский, - это обязательное оповещение о проводимых работах, учет погодных условий и использование менее токсичных веществ, которые не могут причинить вред здоровью людей, животных, вызвать гибель насекомых".

Положительным опытом взаимодействия с пчеловодами поделился главный агроном АО "Успенское" Владислав Семенов, который рассказал, что в хозяйстве используется наземная обработка посевов, не допускается опрыскивание пестицидами медоносных культур во время цветения.

Участники встречи решили наладить взаимодействие между владельцами личных подсобных хозяйств, содержащих пчел, и сельхозтоваропроизводителями для оперативного обмена информацией о работах с пестицидами. Поможет в этом и созданная в социальной сети группа, в которую войдут представители администраций района, муниципальных образований и ветцентра, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.