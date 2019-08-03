Исполнитель из исправительной колонии №2 стал лучшим на этапе конкурса "Калина красная"

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Исполнитель из тюменской исправительной колонии №2 Евгений Гвоздев победил в XVI региональном конкурсе песни среди осужденных "Калина красная", который прошел в клубе ИК №2, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

В конкурсе приняли участие 12 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях юга региона. Они исполнили песни известных российских звезд и композиции собственного сочинения. Кроме того, в клубе колонии транслировались видеоролики осужденных, которые отбывают наказание в отдаленных исправительных учреждениях.

В 2019 году победу присудили исполнителю из исправительной колонии №2 Евгению Гвоздеву. Его композиция "Разговор с жизнью" не оставила равнодушными членов жюри конкурса.

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Дипломом лауреата 2 степени награжден участник из исправительной колонии №4 с песней "Ветераны", диплом лауреата 3 степени - у осужденного из отряда хозяйственного обеспечения СИЗО-1.

После регионального конкурса лучшие песни победителя запишут на специальный диск и направят в оргкомитет конкурса в Москву. Специалисты прослушают песни из различных исправительных учреждений страны, в том числе и из Тюменской области, и отберут лучшие.

Далее пройдет финальный гала-концерт XVI Всероссийского конкурса "Калина Красная", где выступят талантливые осужденные со всей России.