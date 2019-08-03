Семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
| Фото: из группы "Госавтоинспекция Тобольска" во ВКонтакте
Семилетний пассажир автомобиля Haval H6 пострадал в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 2 августа, сообщает Госавтоинспекция Тобольска.
По предварительным данным, на 186-м км дороги водитель автомобиля Haval H6 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении транспортному средству, ехавшему по главной дороге. Произошло столкновение с автомобилем BMW 528i.
В результате ДТП пострадал семилетний пассажир автомобиля Haval H6. В ГИБДД отмечают, что ребенка везли с удерживающим устройством.