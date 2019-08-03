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Семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Происшествия, 15:32 03 августа 2019

из группы "Госавтоинспекция Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из группы "Госавтоинспекция Тобольска" во ВКонтакте

Семилетний пассажир автомобиля Haval H6 пострадал в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 2 августа, сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

По предварительным данным, на 186-м км дороги водитель автомобиля Haval H6 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении транспортному средству, ехавшему по главной дороге. Произошло столкновение с автомобилем BMW 528i.

В результате ДТП пострадал семилетний пассажир автомобиля Haval H6. В ГИБДД отмечают, что ребенка везли с удерживающим устройством.

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# ГИБДД , дети , ДТП

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