Семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

| Фото: из группы "Госавтоинспекция Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из группы "Госавтоинспекция Тобольска" во ВКонтакте

Семилетний пассажир автомобиля Haval H6 пострадал в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 2 августа, сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

По предварительным данным, на 186-м км дороги водитель автомобиля Haval H6 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении транспортному средству, ехавшему по главной дороге. Произошло столкновение с автомобилем BMW 528i.

В результате ДТП пострадал семилетний пассажир автомобиля Haval H6. В ГИБДД отмечают, что ребенка везли с удерживающим устройством.