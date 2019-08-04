Как выбрать профессию, узнали воспитанники летних лагерей

| Фото: ЦЗН Тюмени и Тюменского района | Фото: ЦЗН Тюмени и Тюменского района

Более 4,5 тыс. тюменских подростков приняли участие в акции "Летний лагерь — территория профориентации" в 2019 году, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области со ссылкой на департамент труда и занятости населения региона.

Психологи-профконсультанты тюменского центра профориентации тесно сотрудничают с областным реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник". Занятия для ребят 10-14 лет они провели в игровой форме, встреча со старшеклассниками прошла в формате вопросов и ответов.

Подростки рассказали, кем хотят работать в будущем. Психолог центра профориентации Вероника Непомнящая объяснила ребятам, что для правильного выбора профессии мало только желания.

"Фактор "хочу" (то, к чему лежит душа), безусловно, важен. Но также необходимо учесть и другие — "могу" и "надо". "Могу" — это то, что вы умеете делать или чему можете научиться. То, что хорошо получается. "Надо" — это то, что от вас требуется, за что получают материальное вознаграждение или хвалят. Нужно искать такую профессию, в которой сочетаются все три эти компонента", — подчеркнула она.

15-летний Михаил не только выбрал профессию, начал обучаться ей, но и получает первый заработок как мультипликатор. Он всегда любил рисовать, постоянно учился и совершенствовал свое умение и уже сотрудничает со студией веб-дизайна.

Тем, кто еще не нашел призвание, 16-летний Егор советует пробовать себя в разных направлениях:

"Надо во всем себя пробовать, если это хотя бы немного тебя заинтересовало. Я занимался музыкой, спортом, окончил бизнес-школу. Интереснее всего для меня оказалось предпринимательство. Теперь, когда я определился со сферой, я могу углубляться в нее, изучать, постоянно развиваться", - рассказал юноша.