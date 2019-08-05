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Тюменская предпринимательница оплатила штраф за незаконную торговлю алкоголем

Происшествия, 14:54 05 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Административный штраф - 100 тыс. рублей - оплатила владелица бизнеса в Тюмени за торговлю нелицензированным спиртным, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Добровольно индивидуальная предпринимательница штраф не выплатила, поэтому судебный пристав-исполнитель применил принудительные меры. Он вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника в банке или другой кредитной организации. Поскольку кассовая процедура торговли проходит через расчетный счет, женщине пришлось оплатить всю сумму долга, чтобы продолжить деятельность.

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# предпринимательство , судебные приставы

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