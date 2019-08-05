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В лесхозы Ямала поступила новая техника

Общество, 14:43 05 августа 2019

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

10 автомобилей для патрулирования лесов получили спасатели ОАУ "Леса Ямала", сообщает правительство ЯНАО.

Всего 32 единицы техники теперь состоит на балансе учреждения.

Приобретенная техника обладает повышенной проходимостью и устойчивостью, что позволит использовать ее на любых дорогах, а значит, эффективно выполнять поставленные задачи.

Также в рамках федерального и регионального проектов "Сохранение лесов" департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО приобрел колесный трактор ЕлАЗ МТЗ-82 – для выполнения противопожарных мероприятий, лесохозяйственных работ и тушения лесных пожаров.

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# лес , техника , Ямал

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