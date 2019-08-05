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Инфокиоск с авторскими экскурсиями "Гидов TMN 55+" установят в Тюмени

Общество, 14:21 05 августа 2019

ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов

Информационный киоск с лучшими авторскими экскурсиями от участников проекта "Гиды TMN 55+" планируют установить в Тюмени в августе-сентябре. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела по содействию активному долголетию Областного геронтологического центра Ксения Аухадиева.

"Это будет достаточно большой инфокиоск. Он будет оснащен тач-панелями, очками виртуальной реальности. Обратившись к инфокиоску, тюменцы смогут с авторскими маршрутами, разработанными гидами 55+. В этом пункте будет аккумулирован труд участников социального проекта, запущенного в 2018 году, в том числе, в инфокиоске будет представлена информация о маршрутах в формате VR-360", — поделилась Ксения Аухадиева.

Инфокиоск будет интересен как жителям областной столицы, так и для иностранных туристов. Горожане и гости Тюмени смогут ознакомиться с расписанием и записаться на экскурсии. Стоит отметить, что в рамках образовательной программы пожилых людей обучают английскому языку, чтобы они могли работать и с иностранцами.

Сейчас организаторы определяются с датой и местом презентации инфокиоска, идет согласование. Скорее всего, комплекс появится в оживленной части города, на излюбленном месте отдыха тюменцев, например, на набережной или Цветном бульваре.

Планируется, что в холода информационный киоск будут демонтировать, в остальное время он будет работать. За его работой будут следить гиды 55+. Добровольцы серебряного возраста будут зазывать горожан, набирать группы. Здесь же будет спортинвентарь, например, палки для скандинавской ходьбы — помимо традиционных экскурсий волонтеры проводят и спортивные.

Экскурсии будут проводить бесплатно.

Напомним, 2 августа серебряные волонтеры провели несколько экскурсий в автобусах региона. Они стали подарком горожанам ко дню области.

Инна Пахомова

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# геронтологический центр , пенсионеры , пожилые люди , экскурсии

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