Жительница Ямала спрыгнула с моста после известия о разводе
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Жительница Ноябрьска спрыгнула с моста из-за развода с мужем, сообщает ИА "Север-Пресс".
Попытку суицида молодая женщина совершила в состоянии стресса. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через пять минут после вызова и сумела спасти жизнь пациентке.
"У женщины множественные травмы, характерные для удара об асфальт с высоты. Закрытая черепно-мозговая травма, переломы таза, голени", - сообщили медики.
Пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы.