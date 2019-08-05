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Жительница Ямала спрыгнула с моста после известия о разводе

Происшествия, 11:58 05 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Ноябрьска спрыгнула с моста из-за развода с мужем, сообщает ИА "Север-Пресс".

Попытку суицида молодая женщина совершила в состоянии стресса. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через пять минут после вызова и сумела спасти жизнь пациентке.

"У женщины множественные травмы, характерные для удара об асфальт с высоты. Закрытая черепно-мозговая травма, переломы таза, голени", - сообщили медики.

Пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы.

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# происшествие , Ямал

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