Жительница Ямала спрыгнула с моста после известия о разводе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Ноябрьска спрыгнула с моста из-за развода с мужем, сообщает ИА "Север-Пресс".

Попытку суицида молодая женщина совершила в состоянии стресса. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через пять минут после вызова и сумела спасти жизнь пациентке.

"У женщины множественные травмы, характерные для удара об асфальт с высоты. Закрытая черепно-мозговая травма, переломы таза, голени", - сообщили медики.

Пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы.