Тюменец прыгнул в воду после предложения возлюбленной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

29-летний житель Тюмени сделал предложение возлюбленной на мосту Влюбленных и прыгнул в воду 4 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь городского управления МВД России Алина Ларина.

"Информация поступила в дежурную часть отдела полиции №4 в 15 часов 55 минут. На месте полицейские установили, что 29-летний житель областного центра сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Услышав "да", мужчина от счастья прыгнул в воду", — рассказали в городской полиции.

Тюменца доставили в отдел полиции, а после беседы отпустили.

Инна Пахомова