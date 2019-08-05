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Водитель иномарки погиб в ДТП под Тюменью

Происшествия, 13:26 05 августа 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Kia Rio погиб в ДТП на 25-м км дороги "Обход Тюмени" 3 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил сотрудник Госавтоинспекции Тюменской области Евгений Шикунов.

Авария со смертельным исходом произошла около 12 часов в районе поворота на СНТ "Рябинка-2". "На 25-м километре дороги "Обход Тюмени" водитель Kia Rio 1998 года рождения не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение на дороге", — рассказал Евгений Шикунов.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Не исключено, что мужчина ехал с большой скоростью.

Инна Пахомова

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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