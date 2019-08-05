Волгоградская мошенница за интернет-аферу с породистым щенком ответит в суде

| Фото: Благотворительный фонд "Потеряшки" | Фото: Благотворительный фонд "Потеряшки"

22-летняя жительница Волгограда обвиняется мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в октябре 2017 года девушка под чужим именем разместила на сайте "Юла" объявление о продаже дорогостоящих щенков породы вельш корги пемброк по цене ниже рыночной, 10 тыс. рублей. Его увидела тюменка и договорилась с продавщицей о покупке щенка, за доставку которого надо было дополнительно заплатить еще 2 тыс. рублей. Потерпевшая перевела на указанную обвиняемой банковскую карту, оформленную на третье лицо, предоплату в 6 тыс. рублей, но собаки так и не дождалась.

Тюменка в ноябре 2017 года обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования аферистка была установлена, она добровольно возместила причиненный ущерб. В связи с этим уголовное дело в июне 2018 года было направлено в Ленинский районный суд Тюмени с постановлением следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначением обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Между тем мошенница в суд неоднократно не являлась, в связи с чем материалы дела были возвращены следователю. В сентябре 2018 года ее объявили в розыск.

В июне 2019 года обвиняемая была задержана в Новороссийске и этапирована в Тюмень. По решению суда она заключена под стражу.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.