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Около трехсот тюменцев привлечены к ответственности за утрату оружия

Происшествия, 17:38 05 августа 2019

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Около 300 жителей Тюменской области привлечены к административной ответственности за утрату оружия и нарушение правил его хранения, ношения и транспортировки, сообщает региональное управление Росгвардии.

Более 250 тюменцев понесли ответственность за нарушение законодательства в этой сфере в 2018 года и около 30 - за шесть месяцев 2019.

Как показывает анализ, в большинстве случаев граждане теряют принадлежащее им спортивное и охотничье огнестрельное оружие. Чаще всего владельцы допускают утрату оружия в лесах и на озерах во время сезонной охоты.

Как сообщил заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области, подполковник полиции Евгений Коденцев, сотрудники подразделений регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия по проверке правил хранения оружия, разъясняют владельцам требования законодательства и меры ответственности за нарушения.

Если небрежное хранение оружия создало условия для использования его посторонним лицом, что привело к тяжким последствиям, то владелец привлекается к уголовной ответственности. За прошедшие полтора года подобных фактов в регионе не зафиксировано.

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# законодательство , оружие , Росгвардия , хранение оружия

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