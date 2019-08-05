Шестидесятилетний ялуторовчанин пошел с вилами на обидчика

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

60-летний ялуторовчанин за старые обиды напал на мужчину с вилами. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейские установили обстоятельства инцидента: "Между мужчинами давно сложились неприязненные отношения. Вспомнив старые обиды, 60-летний ялуторовчанин прихватил из дома вилы, пришел к своему обидчику и стал угрожать убийством. Выхватив орудие из рук нападавшего, мужчина позвонил жене. Он попросил ее вызвать полицию".

Уголовное дело по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" направлено в суд. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Ранее к уголовной ответственности ялуторовчанин не привлекался.