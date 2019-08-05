Подозреваемых в серии краж и разбойном нападении задержала полиция

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемых в разбойном нападении и серии краж из съемных квартир задержали полицейские в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Оба задержанных 41 и 60 лет, ранее судимы, нигде не работают.

По версии следствия, они ездили на арендованном в Екатеринбурге автомобиле, посещали другие регионы. "Злоумышленники совершили разбойное нападение в Стерлитамаке на хозяйку квартиры. Налетчики действовали дерзко. Для подавления сопротивления жертвы использовали электрошокер. Добычей нападавших стали золотые украшения и деньги", — сообщили в ведомстве.

Сыщики установили, что оба подозреваемых причастны к совершению еще 12 краж из квартир, которые они снимали посуточно в Самаре, Волгограде, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Белебее, Уфе, Краснодаре. Они выносили телевизоры и электроприборы. Сумма ущерба устанавливается. Фигурантов задержали в Тюмени, где они проживали с семьями.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой" и ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемые задержаны. Расследование продолжается.