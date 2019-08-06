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Предпринимателям региона расскажут о новшествах конкурса "Тюменская марка"

Экономика, 11:47 06 августа 2019

Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Презентацию конкурса "Тюменская марка-2019" готовят администрация Тюмени и областная Торгово-промышленная палата.

Встреча с потенциальными участниками 2019 года - представителями малого и среднего бизнеса, активными индивидуальными предпринимателями - состоится в зале "Конгресс-холл" Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) 9 августа. Начало в 10 часов.

Регистрация обязательна по телефону 288-401 или по электронной почте Am_tpp-to@mail.ru.

"Тюменская марка" проводится в областной столице в 17 раз, этот год принесет новые положительные эмоции для бизнеса, узнаваемость продукции и услуг среди потребителей, а также масштабный праздник для жителей всего региона. Конкурс народный: именно тюменцы голосованием определяют лучших, дегустируют продукцию местных товаропроизводителей, дают советы о переменах в лучшую сторону и приходят семьями на двухдневную выставку", - сказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

За годы в конкурсе "Тюменская марка" приняли участие более 500 предпринимателей, около 240 из них стали обладателями почетного знака отличия "Народный выбор".

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# индивидуальный предприниматель , малый и средний бизнес , Торгово-промышленная палата Тюменской области , Тюменская марка

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