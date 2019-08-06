Предпринимательницу осудят за мошенничество в крупном размере

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Индивидуальный предприниматель, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, предстанет перед судом, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

В марте 2017 года женщина заключила с одним из исправительных учреждений Тюмени несколько фиктивных договоров на поставку цыплят-бройлеров, кур-несушек и комбикорма для нужд регионального УФСИН России. Общая сумма составляла около 7 млн 400 тыс. рублей.

При этом по устной договоренности с начальником исправительного учреждения женщина должна была поставлять куриное мясо и яица. "С апреля по октябрь 2017 года предпринимателем были не полностью произведены поставки, но подготовлены товарные накладные на отгрузку всей продукции, которые по указанию начальника исправительного учреждения были подписаны без фактической приемки. Сумма, оговоренная в контракте, была полностью выплачена обвиняемой. В ходе проведения инвентаризации в учреждении выявили недостачу на сумму около двух миллионов 365 рублей", — рассказали в ведомстве.

Бывшего начальника исправительного учреждения осудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя, направлено в суд.