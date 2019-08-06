На тоболяка завели два уголовных дела за вылов краснокнижной рыбы
Два уголовных дела возбуждено в отношении 51-летнего жителя Тобольска за браконьерство, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.
Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции 5 июля. Он рассекал по Иртышу на моторной лодке и, используя сеть, выловил рыбу, занесенную в Красную книгу. Добычей браконьера оказался сибирский осетр и три особи стерляди, численность которых с каждым годом сокращается.
Сотрудники транспортной полиции обнаружили рыбу в живом виде, поэтому выпустили ее в реку.
В России вылов рыбы осетровых пород разрешен только в частных хозяйствах, где ее выращивают искусственно, но даже в этом случае нельзя ловить рыбу в период нереста, при помощи сетей и в темное время суток.
Вылов же стерляди строго регламентирован законодательными документами каждого конкретного региона страны, вместе с тем в период нереста ее нельзя вылавливать ни на одном водоеме страны.
Сумма ущерба, которую причинил любитель незаконной рыбалки, составила 160 тыс. рублей за сибирского осетра и 13 тыс. 716 рублей за стерлядь.
Уголовные дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ и ч. 1 ст. 258 УК РФ направлены в суд.