На тоболяка завели два уголовных дела за вылов краснокнижной рыбы

| Фото: ОМВД России по Уватскому району | Фото: ОМВД России по Уватскому району

Два уголовных дела возбуждено в отношении 51-летнего жителя Тобольска за браконьерство, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции 5 июля. Он рассекал по Иртышу на моторной лодке и, используя сеть, выловил рыбу, занесенную в Красную книгу. Добычей браконьера оказался сибирский осетр и три особи стерляди, численность которых с каждым годом сокращается.

Сотрудники транспортной полиции обнаружили рыбу в живом виде, поэтому выпустили ее в реку.

В России вылов рыбы осетровых пород разрешен только в частных хозяйствах, где ее выращивают искусственно, но даже в этом случае нельзя ловить рыбу в период нереста, при помощи сетей и в темное время суток.

Вылов же стерляди строго регламентирован законодательными документами каждого конкретного региона страны, вместе с тем в период нереста ее нельзя вылавливать ни на одном водоеме страны.

Сумма ущерба, которую причинил любитель незаконной рыбалки, составила 160 тыс. рублей за сибирского осетра и 13 тыс. 716 рублей за стерлядь.

Уголовные дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ и ч. 1 ст. 258 УК РФ направлены в суд.