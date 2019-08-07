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Полицейские Голышманово задержали угонщика с поличным

Происшествия, 09:13 07 августа 2019

ГУ МВД России по Тюменской области | Фото: ГУ МВД России по Тюменской области

Злоумышленника, пытавшегося угнать автомобиль, задержали на месте преступления полицейские Голышмановского городского округа, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сообщение о подозрительном пьяном мужчине во дворе многоквартирного дома поступило в дежурную часть от местной жительницы. По указанному адресу направился наряд патрульно-постовой службы полиции.

Полицейские установили на месте, что 42-летний мужчина не только нарушал общественный порядок, находясь пьяным во дворе, но и пытался угнать автомобиль. Владелец автомобиля "Chеvrolet Нива" вовремя заметил злоумышленника и остановил его. Во время проверки выяснилось, что выпивший мужчина проник в салон машины через незапертую дверь и воспользовавшись оставленными ключами в замке зажигания завел автомобиль. Как пояснил последний, он планировал съездить за спиртным в ближайший магазин.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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# Голышманово , полиция , угон , УМВД России по Тюменской области

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