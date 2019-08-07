Команда из Белоруссии показала лучшее время на полуфинале "Инженерной формулы" под Тюменью

| Фото: минобороны.рф | Фото: минобороны.рф

Команда военных инженеров из Белоруссии победила в первом полуфинальном заезде конкурса Армейских международных игр-2019 "Инженерная формула" на полигоне под Тюменью.

Как сообщает Минобороны России, результат лидеров составил 59 минут 18 секунд, российские военнослужащие финишировали вторыми, показав время 74 минуты 3 секунды, на третьем месте команда из Пакистана – 105 минут 45 секунд.

| Фото: Минобороны РФ | Фото: Минобороны РФ

Окончательно четверка финалистов определится после второго полуфинала 7 августа с участием Китая, Лаоса и Монголии.

Напомним, финал состоится 10 августа на полигоне "Андреевский".

Конкурс "Инженерная формула" организован по принципу королевской автогонки "Формула 1" с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной 4 км и выполнением специальных инженерных задач на пит-стопах. Участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, установок разминирования УР, инженерных машин разграждения ИМР, гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной около 4 тыс. м оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач.

| Фото: Минобороны РФ | Фото: Минобороны РФ

Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы проходят на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.