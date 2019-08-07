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Житель Казанского района оплатил штрафы перед свадебным путешествием

Происшествия, 17:49 07 августа 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Молодой человек выплатил долг, чтобы отправиться в свадебное путешествие, сообщает областная служба судебных приставов.

Житель Казанского района имел долг по 14 штрафам ГИБДД на общую сумму 22 тыс рублей. Судебный пристав-исполнитель предупредила его о вынесении ограничения на выезд за пределы России в случае неоплаты. У молодого человека была намечена свадьба и романтическое путешествие на Средиземные острова, поэтому в тот же день вся сумма была погашена.

Также был оплачен исполнительский сбор, который составил 11 тыс. рублей.

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# долги , Казанский район , судебные приставы

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