Житель Казанского района оплатил штрафы перед свадебным путешествием

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Молодой человек выплатил долг, чтобы отправиться в свадебное путешествие, сообщает областная служба судебных приставов.

Житель Казанского района имел долг по 14 штрафам ГИБДД на общую сумму 22 тыс рублей. Судебный пристав-исполнитель предупредила его о вынесении ограничения на выезд за пределы России в случае неоплаты. У молодого человека была намечена свадьба и романтическое путешествие на Средиземные острова, поэтому в тот же день вся сумма была погашена.

Также был оплачен исполнительский сбор, который составил 11 тыс. рублей.