Жительница Муравленко зарезала знакомого

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Женщину, обвиняемую в причинении умышленного вреда здоровью, осудят в Муравленко, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

В службу скорой помощи обратилась 48-летняя женщина, заявившая о том, что в ее квартире находится раненый мужчина. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть потерпевшего.

Накануне происшествия мужчина распивал с хозяйкой квартиры спиртное. В ходе застолья произошел конфликт и женщина кухонным ножом нанесла гостю не менее шести ударов в различные части тела. Один из ударов оказался смертельным.

Расследование уголовного дела продолжается.