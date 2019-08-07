Александр Моор побывал на школьном огороде в Омутинском

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Школьные огороды - эффективная форма трудового воспитания подрастающего поколения. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор, побывав на школьном огороде в Омутинке.

Во время рабочего визита в Омутинский район глава региона встретился с учениками Омутинской средней школы №2, которые ухаживали за будущим урожаем на школьном огороде. Учащиеся под руководством педагогов выращивают на открытом грунте картофель, морковь, кабачки, зелень и другие культуры. В теплицах зреют огурцы и помидоры. После сертификации урожай поступает в школьную столовую. В результате обеды становятся дешевле, а школьники радуются плодам своего труда.

Огороды есть во всех школах Омутинского района, сообщила заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Елена Малушкова. При этом в каждом образовательном учреждении свои аграрные приоритеты. В средней школе №2 специализируются на овощеводстве, а в школе №1 выращивают вишню.

"Школьный огород - это не только трудовое воспитание, но и профориентация. В средней школе №2 действует класс "Агропоколение". Образовательное учреждение сотрудничает с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья. В результате ребята получают не только углубленные знания по химии, биологии и другим профильным предметам, но и приобретают профессию помощника животновода", - рассказала Елена Малушкова.

Александр Моор пожелал юным огородникам хорошего настроения, успехов в работе и больших урожаев. На память о встрече губернатор сфотографировался с ребятами.

"Школьные огороды - хорошая идея. Конечно, деревенским ребятам хватает дела и на семейных приусадебных участках. Но на школьном огороде дети приобретают навыки коллективного труда, работы в команде на общий результат", - подчеркнул глава региона.