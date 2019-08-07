Ремонт улицы Одесской в Тюмени изменил маршруты движения автобусов

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Капитальный ремонт дороги на улице Одесской (от улицы Республики до улицы 50 лет Октября) продолжится до 15 ноября. Общественный транспорт будет следовать в объезд по улицам Мельникайте и 50 лет Октября, сообщает Тюменьгортранс.

На время перекрытий автобусы будут забирать и высаживать пассажиров на остановочных пунктах по маршрутам объезда. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.