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В Бердюжском доме-интернате потушили условный пожар

Общество, 13:04 08 августа 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения прошли в Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Бердюжском районе, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, пожар начался в комнате отдыха на первом этаже учреждения. После срабатывания сигнализации все находящиеся в здании люди были эвакуированы персоналом. Пожарно-спасательные звенья провели разведку здания, обнаружили и эвакуировали пострадавших, приступили к тушению пожара. На месте условного пожара был развернут оперативный штаб.

В завершение мероприятия с персоналом и пожилыми людьми провели профилактические беседы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о порядке действий в случае загорания.

Начальник Бердюжской пожарно-спасательной части Дмитрий Топтун оценил грамотные и слаженные действия пожарных подразделений, служб жизнеобеспечения и персонала дома-интерната при ликвидации условной чрезвычайной ситуации. Поставленная цель учений была достигнута.

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# Бердюжский район , пожар , учения

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