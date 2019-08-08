Телефонный мошенник похитил у тюменца крупную сумму денег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, похитившего у тюменца около 350 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что в данный момент кто-то получил несанкционированный доступ к его счетам и пытается снять деньги.

Собеседник убедил потерпевшего назвать конфиденциальные данные карты и пароли из смс-сообщений. Спустя время мужчине пришло уведомление о списании с двух банковских карт около 350 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Полицейские призывают граждан быть внимательными и не сообщать неизвестным данные банковской карты по телефону, электронной почте и другими способами. Сотрудники банка не узнают трехзначный код с оборотной стороны банковской карты или иную конфиденциальную информацию.