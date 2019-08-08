Тюменские предприятия заключили более шестидесяти экспортных контрактов в 2018 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

66 экспортных контрактов заключили предприятия малого и среднего бизнеса при содействии регионального центра поддержки экспорта Тюменской области в 2018 году. Проведено 14 бизнес-миссий, 12 международных выставок, организована постоянно действующая экспозиция продукции тюменских предприятий в Шанхае (КНР).

Об этом на заседании президиума регионального правительства сообщил директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов.

В прошлом году увеличились объемы поставок машин, оборудования и транспортных средств на 93 %, на 33 % химической промышленности, каучука, топливно-энергетических товаров на 26 %. Выросло число экспортеров, а объем несырьевого неэнергетического экспорта составил 1 млрд 225,7 млн долларов.

Основные экспортные поставки осуществлялись в 90 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди них: Нидерланды, Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Бельгия, Финляндия, Германия, Беларусь, США и Латвия.

Укреплению экспортного потенциала региона способствуют меры поддержки экспортеров, принятые правительством Тюменской области, это консультации специалистов, разработка мероприятий по выходу на экспорт, организация международных визитов и бизнес-миссий для делового общения предпринимателей региона и зарубежных стран. Для популяризация экспортной деятельности ежегодно проводится конкурс "Лучший экспортер Тюменской области".

По данным Уральского таможенного управления за январь-май 2019 года внешнеторговый оборот с учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС составил 1 645,7 млн долларов (экспорт – 1 127,5 и импорт – 518,2 млн долларов). Положительное сальдо внешней торговли сложилось в размере 609,3 млн долларов.

Губернатор Александр Моор убежден, что увеличение количества предприятий, реализующих продукцию на внешних рынках, свидетельствует о повышении конкурентоспособности бизнеса. Развитие этого направления, по его мнению, – одна из приоритетных задач региона.