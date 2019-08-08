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Дело о добыче осетров и стерлядей на пятьсот тысяч рублей передано в суд

Происшествия, 17:05 08 августа 2019

ОМВД России по Уватскому району (архив) | Фото: ОМВД России по Уватскому району (архив)

Житель с. Абалак Тобольского района, выловивший осетров и стерлядей, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Тюменской области.

1 июня в нерестовый период браконьер недалеко от села на реке Иртыш поставил сети. 4 июня он обнаружил в них три сибирских осетра и семь стерлядей. Мужчина положил рыб в мешок и поехал на мотоцикле домой. В с. Абалак его остановили сотрудники полиции, они и увидели незаконную добычу.

Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составил более 500 тыс. рублей. Материалы дела направили в мировой суд.

Добыча сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, запрещена. Рыба относится к особо ценным видам.

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# Абалак , прокуратура , рыбы

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