Утренние зарядки проведут для тюменцев на семи площадках города
На семи площадках Тюмени пройдут утренние зарядки проекта "Спортивный заряд" 9 августа, сообщает пресс-служба администрации города.
Бесплатные 15-минутные тренировки в 8 часов 30 минут начнутся на следующих площадках:
- у спортивного клуба "Мир борьбы" по ул. Беляева, 33/1;
- у МАУ ДО ДЮСШ "Водник" по ул. Судоремонтной, 2б;
- у СК "Строймаш" по ул. Индустриальной, 49а;
- на Городской площади (ул. Первомайская, 20);
- у управы Ленинского административного округа по ул. Мельникайте, 74;
- в сквере Петра Потапова по ул. Новгородской, 10.
На Европейской площади в будни занятия начинаются в 6 часов 30 минут, по выходным в 8 часов.
Зарядки ведут профессиональные тренеры спортивных и фитнес-клубов.
Отметим, в субботу и воскресенье занятия пройдут в Гилевской роще (на площадке у ДЮСШ №2) и в сквере Комсомольский в 12 часов. В экопарке Затюменский занятия начнутся в субботу в 12 часов и в воскресенье в 9 часов.
Более подробно о проекте можно узнать на портале "Тюмень – наш дом" и в группе "Спортивный заряд" во ВКонтакте.