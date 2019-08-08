Утренние зарядки проведут для тюменцев на семи площадках города

| Фото: из группы "Спортивный заряд" во ВКонтакте | Фото: из группы "Спортивный заряд" во ВКонтакте

На семи площадках Тюмени пройдут утренние зарядки проекта "Спортивный заряд" 9 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

Бесплатные 15-минутные тренировки в 8 часов 30 минут начнутся на следующих площадках:

- у спортивного клуба "Мир борьбы" по ул. Беляева, 33/1;

- у МАУ ДО ДЮСШ "Водник" по ул. Судоремонтной, 2б;

- у СК "Строймаш" по ул. Индустриальной, 49а;

- на Городской площади (ул. Первомайская, 20);

- у управы Ленинского административного округа по ул. Мельникайте, 74;

- в сквере Петра Потапова по ул. Новгородской, 10.

На Европейской площади в будни занятия начинаются в 6 часов 30 минут, по выходным в 8 часов.

Зарядки ведут профессиональные тренеры спортивных и фитнес-клубов.

Отметим, в субботу и воскресенье занятия пройдут в Гилевской роще (на площадке у ДЮСШ №2) и в сквере Комсомольский в 12 часов. В экопарке Затюменский занятия начнутся в субботу в 12 часов и в воскресенье в 9 часов.

Более подробно о проекте можно узнать на портале "Тюмень – наш дом" и в группе "Спортивный заряд" во ВКонтакте.