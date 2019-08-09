Ревнивый тюменец грозился зарезать сожительницу
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В результате распития алкоголя между сожителями произошел конфликт. Подозреваемый обнаружил в телефоне возлюбленной переписку с бывшим другом. Ревнивец схватил кухонный нож и пригрозил расправой. Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась в полицию. Приехавший участковый уполномоченный задержал 38-летнего жителя областного центра.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.