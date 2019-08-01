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Международный конкурс "Уроки Победы" пройдет по всей стране

Общество, 09:24 12 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международный конкурс "Уроки Победы", посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет во всех регионах России в новом учебном году, сообщает Минпросвещения России.

Запланированы два этапа – на региональном и федеральном уровне. Первый этап начнется 1 сентября 2019 года. Итоги подведет экспертное жюри, отобрав лучшие работы по 10 номинациям до 30 марта 2020 года.

"Уроки Победы" направлены на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников, на то, чтобы увековечить память о победе в Великой Отечественной войне.

"Конкурс уже получил много положительных отзывов по всей стране. Уверена, что мы проведем его с большим трепетом. Хочу отметить, мы никогда не прекращали работу в этом направлении, соглашения, которые мы подписываем сегодня, – это формальная основа. Фундамент нашей совместной работы – это историко-культурный стандарт", – сказала Министр просвещения России Ольга Васильева.

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# Великая Отечественная война , Министерство просвещения РФ , Ольга Васильева , Победа

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