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В Абатском районе утонул подросток

Происшествия, 13:15 09 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверка по факту гибели подростка на воде проводится в Абатском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

8 августа 2019 года на берегу р. Ишим обнаружено тело 13-летнего мальчика. Подросток в этот день гулял во дворе своего дома, расположенного на высоком берегу реки. Играя с собакой, он побежал и сорвался с берега вниз. Попав в воду, мальчик утонул.

Устанавливаются причины и обстоятельства гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# Абатский район , утопление

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