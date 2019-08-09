В Абатском районе утонул подросток

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверка по факту гибели подростка на воде проводится в Абатском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

8 августа 2019 года на берегу р. Ишим обнаружено тело 13-летнего мальчика. Подросток в этот день гулял во дворе своего дома, расположенного на высоком берегу реки. Играя с собакой, он побежал и сорвался с берега вниз. Попав в воду, мальчик утонул.

Устанавливаются причины и обстоятельства гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.