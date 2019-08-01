Чемпионат ползунков и гонки на толокарах пройдут в Тобольске

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Прием заявок на чемпионат ползунков и гонки на толокарах, которые пройдут в рамках мероприятия "Мы — одна семья" 18 августа, стартовал в Тобольске, сообщают организаторы.

В турнире ползунков смогут принять участие сто детей в возрасте от шести месяцев до двух лет. Спортсменов разделят на три возрастные группы.

Начало чемпионата — в 10 часов. Малышам необходимо будет на скорость проползти 10 метров. Все участники получат утешительные призы, а победители и призеры — главные награды.

А в 12 часов 30 минут стартуют гонки на толокарах. Принять участие в них смогут 150 детей в возрасте от двух до пяти лет. Участникам необходимо на скорость преодолеть 25 метров на машинках-каталках.

Оба соревнования пройдут в спорткомплексе "Центральный" (4-й микрорайон, 87). Заявки от родителей и законных представителей ребенка принимаются по электронной почте sbtmn2017@gmail.com до 14 августа. С формой заявки можно ознакомиться здесь.