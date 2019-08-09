Зауральца отправили в колонию за избиение двухмесячного сына

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

К четырем годам лишения свободы приговорили 21-летнего жителя Макушино, избившего двухмесячного сына. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области.

В феврале молодой человек в доме, где проживал с семьей, избил двухмесячного сына. Несколько ударов нанес по голове. Также житель Курганской области взял младенца на руки и с силой бросил на кровать. Как сообщили в ведомстве, молодой человек был пьян. Ему помешал плач ребенка.

Злоумышленника заключили под стражу. Молодого человека судили по п."б" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего". Приговор еще не вступил в законную силу.