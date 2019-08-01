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Open-air к юбилею области пройдет в Викулово

Общество, 09:57 12 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Open–air – выставка фотографий "Ты и есть моя Россия!", посвященная юбилею Тюменской области, откроется у фонтана с. Викулово 18 августа в 11 часов, сообщают организаторы.

Праздник к 75-летию области начнется в Викулово со спортивного праздника "Область спортивных побед и достижений". Пройдут соревнования по волейболу, дворовому футболу, "Веселые старты" среди команд детских садов и личное первенство спортсменов по шахматам. Селяне смогут сдать нормы ГТО и бесплатно посетить бассейн.

На площади у районного Дома культуры в 11 часов 30 минут откроется кулинарный фестиваль - дегустация пирогов "Хлебосольный край" с участием сельских поселений Викуловского района.

В 12 часов начнется концерт "Земля больших людей" с участием лучших творческих коллективов района. В течение дня будут работать интерактивные площадки.

В 14 часов в обрядовом зале РДК начнется презентация сборника поэтов Викуловского района "Сохраним эту радость любимой земли". Открытый показ художественного фильма "Тобол" в зрительном зале Дома культуры начнется в 19 часов.

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# Викулово , выставка , праздник , юбилей области

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