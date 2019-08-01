Тысячу котлет из щуки раздадут гостям фестиваля "Уха-царица" в Абалаке

| Фото: организаторов мероприятия | Фото: организаторов мероприятия

Тысячу котлет из щуки приготовят для гостей на гастрономическом фестивале "Уха-царица", который развернется в туристическом комплексе "Абалак" 24 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор проекта от тюменского регионального отделения "Опоры России" Алена Коломейцева.

Изделия будут готовить на открытом воздухе. "Лепить котлеты из щуки будут почетные гости фестиваля. На площадке установим печи, где и изготовим изделия", — поделилась Алена Коломейцева.

Котлеты раздадут посетителям. Кроме того, гостей фестиваля "Уха-царица" угостят ухой. Приготовят около 500 литров этого блюда.

Отметим, семейный гастрономический фестиваль "Уха-царица" пройдет в седьмой раз. Сейчас идет активная подготовка. Фестиваль соберет от трех до пяти тысяч человек.

Инна Пахомова