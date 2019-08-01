Восемь команд сразились в турнире по дворовому футболу в Калининском округе Тюмени

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»

Восемь команд приняли участие в турнире по дворовому футболу во время празднования Дня физкультурника на территории школы № 69 города Тюмени 10 августа, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

В турнире приняли участие команда ДЮСШ № 1 и сборные нескольких тюменских компаний. Соревнования прошли сначала в групповом зачете, затем в плей-офф.

Как рассказала директор школы Эльвира Амирова, такие спортивные праздники важны как часть воспитания. "Это отличная возможность для взрослых показать подрастающему поколению, что нужно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни", - сказала она.

На празднике работали площадки Гости "Крепкая семья" и "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок", зона для сдачи норм ГТО, фуд-корт. Гости сразиться в шахматном турнире, соревнованиях по армрестлингу, а детей развлекали "Капитаны двора".