Александр Моор поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с праздником

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Строительная отрасль - один из драйверов экономического роста региона. В Тюменской области возводят новые промышленные и социальные объекты, мосты, развязки и дороги, которые не раз признавались лучшими в России, заявил глава региона Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов строительного комплекса.

Губернатор отметил, что в Тюменской области ведется активное жилищное строительство. За последние годы стабильно вводится больше 1 млн квадратных метров жилья.

"Принципиальная политика региональной и муниципальной власти – комплексная застройка городских территорий, стремление синхронизировать строительство жилья, объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры и благоустроенных общественных пространств. Именно такой смысл мы вкладываем в понятие комфортной городской среды", - сказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что за этим стоит плодотворный труд тюменских строителей, которые воплощают самые сложные проекты и вкладывают в работу свою душу.

"Спасибо вам за преданность избранному делу. Вашими стараниями регион с каждым годом преображается, становится современным и удобным для жизни. Уверен, высокий профессионализм, самоотдача и стремление созидать позволят вам и в дальнейшем с честью выполнять возложенные на вас задачи", - говорится в поздравлении.

Работникам и ветеранам отрасли губернатор адресовал пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации новых больших проектов на благо Тюменской области.