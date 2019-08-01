В Заводоуковске покупатель квартиры похитила у хозяйки золотые украшения

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Женщину, подозреваемую в краже золотых украшений, задержали в Заводоуковске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась женщина, у которой из дома украли золотые украшения на 186 тыс. рублей. Потерпевшая вспомнила, что накануне показывала жилую площадь потенциальным покупателям. Вскоре после их ухода она заметила пропажу драгоценностей.

Полицейские установили и задержали подозреваемую в краже. Она рассказала, что драгоценности взяла, когда хозяйка находилась в другой комнате. Постоянно женщина проживает в Новосибирске, откуда регулярно выезжала в соседние регионы для незаконного заработка. Вместе с сообщниками она находила объявления о продаже недвижимости и во время осмотра квартир забирала драгоценные вещи и наличность.

По данному факту возбуждено уголовное дело.