В Голышманово начальника почты осудят за растрату

| Фото ИА "Тюменская линия" | Фото ИА "Тюменская линия"

Факт незаконного присвоения денег выявили полицейские в Голышманово, сообщает УМВД России по Тюменской области.

С сентября 2015 года по июль 2019 года 49-летняя подозреваемая исполняла обязанности начальника отделения почтовой связи одной из деревень Голышмановского городского округа. Женщина присваивала денежные средства, поступавшие от граждан за оплату приобретенного товара. Деньги в кассу подозреваемая не передавала, а тратила по своему усмотрению. Таким образом, злоумышленнице удалось присвоить более 145 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.