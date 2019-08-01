Северянин забил сожительницу кулаками и деревянной доской

| Фото: СКР | Фото: СКР

34-летний житель Красноселькупского района обвиняется в убийстве сожительницы. Он бил подругу кулаками и деревянной доской, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

2 июля в с. Красноселькуп ранее неоднократно судимый мужчина распивал спиртное с сожительницей. Он поссорился с подругой, та ударила обидчика кружкой по голове. После мужчина жестоко избил женщину. Он бил ее кулаками и деревянной доской.

Женщина скончалась на месте. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти потерпевшей стала закрытая черепно-мозговая травма.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Злоумышленник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.