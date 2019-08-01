  • 12 августа 201912.08.2019понедельник
  • USD65,2543
    EUR73,0196
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-восточный

Северянин забил сожительницу кулаками и деревянной доской

Происшествия, 17:16 12 августа 2019

СКР | Фото: СКР

34-летний житель Красноселькупского района обвиняется в убийстве сожительницы. Он бил подругу кулаками и деревянной доской, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

2 июля в с. Красноселькуп ранее неоднократно судимый мужчина распивал спиртное с сожительницей. Он поссорился с подругой, та ударила обидчика кружкой по голове. После мужчина жестоко избил женщину. Он бил ее кулаками и деревянной доской.

Женщина скончалась на месте. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти потерпевшей стала закрытая черепно-мозговая травма.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Злоумышленник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# следователи , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 12.08.2019Жительница Тюмени пострадала, катаясь на электросамокате
18:21 12.08.2019В Голышманово начальника почты осудят за растрату
17:38 12.08.2019Прокуратура в Тюмени заблокировала видео с драками подростков
17:16 12.08.2019Северянин забил сожительницу кулаками и деревянной доской