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Тюменские дзюдоисты привезли медали из Тулы

Спорт, 17:49 12 августа 2019

Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Два золотые, серебряную и бронзовую медали привезли тюменские дзюдоисты из Тулы. Четыре спортсмена стали призерами всероссийских соревнований, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Соревнования на призы командующего Воздушно-десантными войсками прошли 10 августа. В турнире приняли участие 153 спортсмена из 21 субъекта Российской Федерации.

Чемпионами в своих весовых категориях стали Алим Балкаров и Эльдар Аллахвердиев. Серебряную медаль в весе свыше 100 кг завоевал Никита Дибрин. Бронзовая медаль на счету Шамиля Зилфикарова.

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# дзюдо , Тула

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