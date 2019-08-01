Тюменские дзюдоисты привезли медали из Тулы

| Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Два золотые, серебряную и бронзовую медали привезли тюменские дзюдоисты из Тулы. Четыре спортсмена стали призерами всероссийских соревнований, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Соревнования на призы командующего Воздушно-десантными войсками прошли 10 августа. В турнире приняли участие 153 спортсмена из 21 субъекта Российской Федерации.

Чемпионами в своих весовых категориях стали Алим Балкаров и Эльдар Аллахвердиев. Серебряную медаль в весе свыше 100 кг завоевал Никита Дибрин. Бронзовая медаль на счету Шамиля Зилфикарова.