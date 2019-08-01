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Улица Осипенко станет доступнее для велосипедистов

Общество, 15:05 12 августа 2019

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Внести корректировки в строительство велополос по ул. Осипенко в Тюмени решили участники выездного совещания по строительству велодорожек. Предлагается сделать велодорожку ближе к проезжей части и изменить дорожную разметку, сообщает администрация города.

На велосипедах по улицам города проехались представители городского велосообщества, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук, директор Дирекции автомобильных дорог и мостов города Тюмени Александр Иваницкий и специалисты городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

В Тюмени ведутся работы по устройству велосипедных дорожек по ул. Широтной (от ул. Монтажников до ул. Малой Боровской), по ул. 50 лет Октября (от парка "Гилевская роща" до ул. Профсоюзной).

За сезон будет сделано 8,2 км велосипедных дорожек. При формировании велосети учитываются уже существующие маршруты.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Весь путь по ул. 50 лет Октября и ул. Осипенко участники совещания проехали на велосипедах.

Поскольку это еще строящиеся объекты, есть возможность отработать с подрядчиком конструктивные замечания, поступившие от велосообщества и решить спорные моменты. Все специалисты понимают, что сеть должна быть продумана так, чтобы на велосипеде можно было быстро и безопасно добраться в нужную точку города.

По результатам определения оптимального варианта подрядная организация, выполняющая производство работ по капитальному ремонту ул. Осипенко, в кратчайшие сроки выполнит работы за свой счет.

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# велосипедисты , строительство велодорожек

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