В Тюменской облдуме открылась выставка к юбилею области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка, посвященная 75-летию Тюменской области, открылась в Тюменской областной думе. На трех этажах здания размещены книги, иллюстрации и фотографии, рассказывающие об основных событиях в жизни региона.

Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов, приветствуя организаторов и гостей выставки, выразил уверенность, что она будет полезна, в первую очередь, для молодежи.

"Все мы являемся свидетелями того, что нынешнее поколение продолжает славные традиции старших поколений. Тюменская область лидирует по многим показателям социально-экономического развития субъектов РФ. Уверен, что наш регион и дальше будет успешно справляться с реализацией государственных программ", - отметил спикер облдумы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам сотрудника пресс-службы Тюменской облдумы Светланы Павловой, для выставки были использованы экспонаты из фонда областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева.

"Мы постарались использовать все выставочное пространство областной думы, чтобы каждый приходящий сюда на совещание мог ознакомиться с историей Тюменской области. Какие-то экспонаты принесли журналисты, что-то предоставила библиотека, часть материала принесли коллекционеры. И такой симбиоз заинтересованных людей дал интересный результат", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотовыставку, представленную на пятом этаже, организовал известный тюменский фотограф Андрей Черепанов. Снимки отражают самые яркие в жизни региона события за период с 1940-х до 1990-х годов. Представлены фотографии о спорте, социальной жизни, трудовых буднях, освоении месторождений.

"Наша задача - показать как шло развитие Тюменской области, как регион строился и менялся. Здесь представлены фотографии Аркадия Космакова, Юрия Чернышева, Владимира Иванова, Ивана Сапожкова", - рассказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предполагается, что работать выставка будет в течение месяца.

Любовь Голышева